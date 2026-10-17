Giovanissimi incendiano un cassonetto e urlano in piazza: arrivano Vigili del Fuoco e Carabinieri

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Ci è voluto l’intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri la notte tra ieri, venerdì 16 ottobre, ed oggi, sabato 17, nel piazzale che ospita il municipio di Parabiago. per estinguere l’incendio e sedare gli animi di un gruppo di ragazzini che si è reso protagonista di una vera e propria nottata di ordinaria follia.

Un gruppo di minorenni

Una ventina di giovanissimi, intorno alle 23, hanno acceso un fumogeno che avrebbe poi fatto incendiare uno dei cassonetti presenti proprio nell’area di Piazza della Vittoria. La scena non è passata inosservata, anche per via delle urla e degli schiamazzi che hanno disturbato la quiete pubblica. Del gruppo, composto da minorenni, nessuno è rimasto ferito. Ma la chiamata da parte dei residenti alle Forze dell’ordine e ai pompieri non ha tardato ad arrivare. E il loro intervento non è stato da meno. I pompieri hanno estinto il rogo partito dal cassonetto e i militari riportato la calma.