Giovani si schiantano con l'auto: due feriti

Schianto in auto per cinque giovani che nella mattinata di oggi, mercoledì 1 novembre, tra Castano Primo e Lonate Pozzolo stavano rincasando dopo la serata di Halloween. Due di loro sono finiti in ospedale per ricevere cure, gli altri stanno bene.

L'incidente causato da un colpo di sonno

Un colpo di sonno. E' questa la causa essenziale dell'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 1 novembre, in via Oleggio, tra Castano Primo e Lonate Pozzolo. Un'auto, di marca Bmw, è finita fuori strada a seguito della svista del giovane sul cui mezzo viaggiavano altri 4 amici. Stavano rientrando dalla serata di Halloween quando il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è quindi schiantato finendo contro gli alberi.

Cinque persone soccorse: due finite in ospedale

Ad avere la peggio sono stati due di loro, mentre gli altri non hanno riportato gravi conseguenze. I ragazzi feriti sono stati prima soccorsi e poi trasportati in ospedale per ricevere ulteriori cure.

Sul posto anche la Polizia Locale: indagini affidate ai Carabinieri

Ad intervenire sul posto sono stati gli agenti della Polizia Locale di Castano Primo. Saranno tuttavia i Carabinieri di Lonate Pozzolo a fare completa chiarezza sull'accaduto.