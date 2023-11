Auto con a bordo anziano si ribalta: fuori pericolo

Un'auto con a bordo un uomo di 76 anni si è ribaltata nella mattinata di oggi, mercoledì 1 novembre, in corso Martiri Patrioti a Castano Primo. L'anziano per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.

Incidente in corso Martiri Patrioti

E' rimasto illeso nonostante il mezzo sul quale viaggiava si sia completamente ribaltato. Sono le sorti dell'anziano che nella mattinata odierna è stato vittima di un incidente stradale in corso Martiri Patrioti. Si è da subito escluso il coinvolgimento di altri mezzi.

Attivata la macchina dei soccorsi per il 76enne, sta bene

Il 76enne sembra aver fatto tutto da solo. Lo stesso è stato prontamente soccorso dalla Croce Rossa di Legnano. Le sue condizioni non si sono rivelate gravi. Allertati anche la Polizia Locale castanese insieme ai Carabinieri.