Giovane si sente male in azienda SIRENE DI NOTTE

Gli interventi dei soccorritori nella notte tra sabato 16 e domenica 17 gennaio.

Rho: giovane si sente male in azienda

Attorno alle 3.30 un’ambulanza di Rho Soccorso è stata attivata per un ragazzo di 27 anni che si è sentito male in una ditta di via Pregnana. Il giovane è stato portato all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo.

Legnano: incidente mortale

Attorno alle 22.30, a Legnano, un 37enne ha perso la vita in un incidente stradale in via Sabotino.

