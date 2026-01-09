Cronaca

Giovane investito da un’auto finisce in ospedale

Ha sfondato il parabrezza dell’utilitaria prima di finire a terra

Abbiategrasso · 09/01/2026 alle 15:57

Tanta paura all’ora di pranzo per un giovane di 25 anni che è stato investito con la sua bici da una macchina ad Abbiategrasso.

Impatto violento

L’incidete è avvenuto alle 13.28 in una zona periferica della città in viale Gian Galeazzo Sforza all’incrocio con via Augusto Anfossi  . Il giovane mentre era con la sua bici a piedi e  stava attraversando la strada è stato investito da un’auto, una Fiat 500 bianca, guidata da una donna di 55 anni,    all’altezza delle strisce pedonali regolate  da un semaforo. L’impatto è stato violento, il 25enne prima è finito contro il parabrezza dell’auto sfondandolo, poi è stato sbalzato di qualche metro prima di ricadere sull’asfalto.

 

abbiategrasso-invetimentociclista-2026

Elitrasportato al Niguarda

Sul luogo del sinistro la centrale operativa di Areu ha inviato in codice rosso un ambulanza, un auto medica e l’elisoccorso di Milano, oltre alla Polizia Locale di Abbiategrasso che dovrà far luce sull’accaduto grazie ai rilievi effettuati dagli agenti  e riscostruire la dinamica del sinistro.  I sanitari giunti sul posto hanno subito assistito il ragazzo che nello scontro ha riportato diverse contusioni. Stabilizzato sul posto dai soccorritori, è stato poi deciso di trasportalo in elisoccorso in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. I sanitari hanno visitato anche la donna alla guida dell’auto sotto shock dopo lo scontro.

 

abbiategrasso-elisoccorso202

 

 

