Giovane investito da un’auto finisce in ospedale

Tanta paura all’ora di pranzo per un giovane di 25 anni che è stato investito con la sua bici da una macchina ad Abbiategrasso.

Impatto violento

L’incidete è avvenuto alle 13.28 in una zona periferica della città in viale Gian Galeazzo Sforza all’incrocio con via Augusto Anfossi . Il giovane mentre era con la sua bici a piedi e stava attraversando la strada è stato investito da un’auto, una Fiat 500 bianca, guidata da una donna di 55 anni, all’altezza delle strisce pedonali regolate da un semaforo. L’impatto è stato violento, il 25enne prima è finito contro il parabrezza dell’auto sfondandolo, poi è stato sbalzato di qualche metro prima di ricadere sull’asfalto.

Elitrasportato al Niguarda

Sul luogo del sinistro la centrale operativa di Areu ha inviato in codice rosso un ambulanza, un auto medica e l’elisoccorso di Milano, oltre alla Polizia Locale di Abbiategrasso che dovrà far luce sull’accaduto grazie ai rilievi effettuati dagli agenti e riscostruire la dinamica del sinistro. I sanitari giunti sul posto hanno subito assistito il ragazzo che nello scontro ha riportato diverse contusioni. Stabilizzato sul posto dai soccorritori, è stato poi deciso di trasportalo in elisoccorso in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. I sanitari hanno visitato anche la donna alla guida dell’auto sotto shock dopo lo scontro.