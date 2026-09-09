Giovane incastrato nel macchinario: arriva l’elisoccorso

Estratto dai vigili del fuoco ha riportato lesioni a mano, braccio e al torace

Un grave infortunio sul lavoro questa mattina mercoledì 9 settembre 2026 poco dopo le 8.30, in una ditta a Ozzero. Un giovane di 28 anni mentre stava lavorando è rimasto incastrato con mano e braccio negli ingranaggi di un macchinario.

Estratto dai Vigili del Fuoco

L’azienda per cui lavora è specializzata nella serigrafia e decorazione di contenitori in vetro. Al momento dell’incidente il 28enne stava lavorando su un macchinario.

Subito sono scattate tutte le misure di sicurezza e attivati i soccorsi. Sul posto la sala operativa di Areu ha inviato un ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso; inoltre anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbiategrasso.

I pompieri, con molta attenzione, hanno estratto il giovane dal macchinario per affidarlo alle cure dei sanitari. Il ragazzo ha riportato diverse lesioni a mano, braccio e torace, stabilizzato sul posto è stato trasportato in ospedale in ambulanza, in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano, quindi non in pericolo di vita, per ulteriori approfondimenti e le cure del caso.