Giovane accoltellato nelle notte alla Folletta : ricoverato a Vigevano

Ennesimo episodio di violenza in città. Il grave fatto di cronaca è successo domenica sera, 2 agosto 2026, qualche minuto prima di mezzanotte in via Boccherini, quartiere Folletta, una zona di case di edilizia popolare già attenzionata dalle Forze dell’ordine , non distante dalla Caserma del Comando dei Carabinieri di Abbiategrasso.

Secondo le prime informazioni un giovane di 19 anni anni, di origine egiziana, è stato colpito più volte con un oggetto contundente, si ipotizza un coltello.

Un agguato organizzato

Il giovane è stato colpito, in strada, alle gambe da due fendenti. Sul posto un ambulanza e un’auto medica . Stabilizzato sul posto, il 19enne è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Vigevano, non è in pericolo di vita.

La vittima ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di soggetti a volto travisato, senza dare ulteriori specificazioni, un agguato organizzato, un’azione punitiva. Il commando poi si è dato alla fuga senza lasciare tracce, abbandonando il giovane sanguinante a terra. Si presume sia legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno effettuati i rilievi , raccolto le testimonianze e visioneranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare gli autori dell’aggressione.

La violenza in città non si placa, le preoccupazioni dei cittadini non si allentano. Abbiategrasso è stretta in un vortice che necessita di misure urgenti e adeguate per garantire la sicurezza dei residenti.

L’appello di De Corato

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato che chiede :