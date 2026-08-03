Giovane accoltellato nelle notte alla Folletta : ricoverato a Vigevano

Ennesimo episodio di violenza in città. Il grave fatto di cronaca è successo domenica sera, 2 agosto 2026, qualche minuto prima di mezzanotte in via Boccherini, quartiere Folletta, una zona di case di edilizia popolare già attenzionata dalle Forze dell’ordine , non distante dalla Caserma del Comando dei Carabinieri di Abbiategrasso.
Secondo le prime informazioni un giovane di 19 anni anni, di origine egiziana, è stato colpito più volte con un oggetto contundente, si ipotizza un coltello.
Un agguato organizzato
Il giovane è stato colpito, in strada, alle gambe da due fendenti. Sul posto un ambulanza e un’auto medica . Stabilizzato sul posto, il 19enne è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Vigevano, non è in pericolo di vita.
La vittima ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di soggetti a volto travisato, senza dare ulteriori specificazioni, un agguato organizzato, un’azione punitiva. Il commando poi si è dato alla fuga senza lasciare tracce, abbandonando il giovane sanguinante a terra. Si presume sia legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.
I carabinieri hanno effettuati i rilievi , raccolto le testimonianze e visioneranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare gli autori dell’aggressione.
La violenza in città non si placa, le preoccupazioni dei cittadini non si allentano. Abbiategrasso è stretta in un vortice che necessita di misure urgenti e adeguate per garantire la sicurezza dei residenti.
L’appello di De Corato
Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato che chiede :
“Identificare gli aggressori e applicare le severe norme decreto sicurezza anti-lame voluto dal governo Meloni. Apprendo con viva inquietudine che ad Abbiategrasso, un ragazzo di 20 anni è stato ferito da una coltellata dopo essere stato aggredito da un gruppo di coetanei a volto coperto. E’ questa l’ennesima riprova di come quella degli accoltellamenti in tutta l’area della città Metropolitana di Milano sia diventata una vera e propria piaga. Fortunatamente però, sia le Forze dell’Ordine che la Magistratura, possono ora contare sul Decreto Sicurezza fortemente voluto e finalmente approvato dal Governo Meloni nonostante la incomprensibile opposizione della Sinistra. Uno strumento validissimo dal momento che il Decreto prevede un capitolo specifico proprio per l’uso delle armi bianche. In particolare, da 3 a 6 mesi di reclusione, per chi porta fuori di casa una lama superiore agli otto centimetri senza un giustificato motivo. Vietata anche la vendita o la cessione di coltelli ai minori di 18 anni e sanzioni da 200 a 1.000 euro per i genitori di quei minorenni che vengono trovati in possesso di un’arma da taglio. Chiedo quindi l’identificazione dei responsabili dell’aggressione e la successiva applicazione senza sconti di tale Decreto a difesa di una cittadinanza che dai centri delle nostre città alle periferie è sempre più allarmata dinanzi all’emergenza rappresentata da tale fenomeno”.