Giornata degli internati italiani, premiata Luigina Sizzi: “Suo padre scelse la dignità e la libertà”

Ieri, domenica 20 settembre, si è celebrata la seconda “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, data istituita lo scorso anno per fare memoria di coloro che subirono pesanti ripercussioni davanti alla loro decisione di non unirsi a nazisti e ai fascisti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, una forma di resistenza diversa ma ugualmente decisiva. Presente alla cerimonia anche l’Amministrazione comunale della Città di Parabiago. Motivo della presenza del sindaco Giacomo Sartori è stato quello della consegna, nella Sala “Barozzi” dell’Istituto dei Ciechi di Milano, della Medaglia d’Onore alla parabiaghese Luigina Sizzi, figlia di Alessandro Sizzi, rhodense di nascita.

“Sizzi ci ricorda il coraggio di chi scelse la dignità e la libertà”, così il sindaco parabiaghese Giacomo Sartori

Un uomo che il sindaco Sartori ha onorato con queste parole:

“Alessandro Sizzi ci ricorda il coraggio di chi, nonostante le sofferenze, scelse la dignità e la libertà. Valori che gli costarono anni di deportazione in Germania (dal 1943 a fine guerra) e che lo resero invalido permanente a causa di gravi lesioni subite. Rientrato in Italia, affrontò la vita senza dimenticare gli altri e l’impegno civile: per oltre trent’anni guidò, infatti, la sezione di Rho dell’ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra) con grande senso di responsabilità. Una dedizione che gli valse, nel 1989, l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Siamo lieti che questa Medaglia d’Onore sia ritirata dalla figlia Luigina, nostra concittadina, e che la sua testimonianza contribuisca a mantenere viva la memoria di una pagina fondamentale della nostra storia”.

Il riconoscimento

A Milano la sezione milanese dell’Associazione nazionale ex internati nei lager nazisti (ANEI), in collaborazione con Comune di Milano, Prefettura, Milano è memoria, Associazione nazionale deportati (ANED), Città dell’Uomo APS e l’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, ha organizzato per il pomeriggio di domenica 20 settembre alle ore 16.30 la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore concesse con decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nonché ai familiari dei deceduti.