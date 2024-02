Gioielli rubati e orologi in auto: arrestate tre persone

Nell'auto con il "carico" che scotta. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto, per ricettazione, tre cittadini cileni di 20, 23 e 28 anni, incensurati e senza fissa dimora.

Il controllo di un'auto dei Carabinieri: spunta la refurtiva

I militari nella notte tra ieri, giovedì 8 febbraio 2024, e oggi, venerdì 9, hanno intercettato un'auto con a bordo il terzetto, fermata poi per un controllo. Dentro l'abitacolo sono stati rinvenuti diversi gioielli e orologi, oltre a un passaporto italiano dal quale era stata strappata la pagina riportante i dati dell’intestatario.

Identificata una delle vittime grazie al passaporto sottratto

Attraverso il numero seriale del documento, l'Arma è arrivata alla titolare del documento. Si tratta di una 33enne residente a Pogliano Milanese, che ne aveva denunciato il furto proprio nella giornata di ieri. A sparire dalla sua abitazione erano stati anche alcuni preziosi, che la vittima ha riconosciuto tra la refurtiva trovata in possesso dei tre ricettatori.

I tre arrestati sono finiti in carcere

Sugli ulteriori gioielli sequestrati sono in corso le verifiche per risalire ai legittimi proprietari. Intanto, dopo la convalida del fermo in Tribunale, i tre sono stati condotti in carcere.