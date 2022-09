Giardinieri bloccati su un albero a 20 metri di altezza, salvati dai pompieri

Giardinieri bloccati su un albero, arrivano i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Giardinieri bloccati sull'albero a 20 metri di altezza

Erano impegnati a potare un albero solo che, all'improvviso, il mezzo su cui si trovavano si è guastato. Il risultato? I due giardinieri sono rimasti bloccati sulla loro piattaforma a ben 20 metri di altezza, senza riuscire più a scendere. E' quanto accaduto la mattina di oggi, lunedì 26 settembre 2022, in via 4 Novembre a Cuggiono. I due addetti del verde stavano lavorando, poi l'imprevisto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, in supporto anche l'autoscala del distaccamento di Legnano. I pompieri sono saliti con l'autoscala e, in sicurezza, sono riusciti a riportare a terra i due giardinieri, uno alla volta. Per i due lavoratori è stato così possibile tirare un sospiro di sollievo.