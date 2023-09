Gheppio ferito finisce sulla rotatoria, salvato dai volontari del Parco delle Groane

Gheppio ferito finisce sulla rotatoria

I volontari del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea sono intervenuti domenica 3 settembre per soccorrere un rapace ferito. La segnalazione era arrivata da due cicliste di Arese che transitavano sulla pista ciclabile tra Arese e Castellazzo di Bollate. L’uccello in difficoltà, che risulterà un gheppio comune, rapace della famiglia falconidae piuttosto diffuso anche a ridosso delle città, si trovava nei pressi della nuova rotatoria sulla Varesina. Uno svincolo da cui partono i viali per il centro di Arese e per Villa Arconati a Castellazzo di Bollate e quindi Garbagnate.

I volontari grazie all’esperienza maturata negli anni in interventi di questo genere sono riusciti a recuperare il gheppio, che è stato poi subito trasportato al centro rapaci (CRAS) di Vanzago, all’interno dell’Oasi Bosco WWF di Vanzago, per le cure del caso. Di dimensioni medio-piccole, il gheppio è un rapace diurno ed è prevalentemente sedentario è dotato di ali e coda lunghe e strette. Nelle foto, il volatile tratto in salvo dai volontari.

Il presidente, il consiglio di gestione e la direzione del Parco hanno ringraziato i volontari per il pronto intervento e anche le persone che hanno subito segnalato l’animale in pericolo. Ogni minuto in più a terra e a ridosso della strada sarebbe potuto essere fatale per il gheppio.