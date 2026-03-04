Getta la cocaina dal finestrino, altra droga era a casa: denunciato

Getta la cocaina dal finestrino, altra droga era a casa: 27enne di Parabiago denunciato dai Carabinieri.

Getta la cocaina dal finestrino, altra era a casa

Era al volante di un’auto, quando ha visto i Carabinieri. Il suo primo gesto è stato quello di prendere quel pacchetto di sigarette che aveva con lui e gettarlo dal finestrino. Il motivo? Conteneva della droga. E’ quanto accaduto la sera di domenica 1 marzo 2026 a Parabiago. E’ qui che un 27enne, residente in città, stava viaggiando sulla sua autovettura quando ha incrociato i militari. Ha tentato di disfarsi di quel pacchetto, subito notato dai Carabinieri: all’interno vi erano 2 grammi di cocaina. Da qui è scattata anche la perquisizione domiciliare: nella sua abitazione gli uomini dell’Arma hanno trovato 30 involucri con all’interno 27 grammi sempre di cocaina.

La denuncia

Per il 27enne è scattata la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.