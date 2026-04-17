Gerusco Street Food Festival al Parco di Borgo Archinto

L’Associazione Gerusco presenta l’edizione 2026 del Gerusco Street Food Festival, una tre giorni dedicata a musica, sapori dal mondo e attività per tutte le età. Dal 30 aprile al 2 maggio, il Parco di Borgo Archinto diventerà un grande spazio di festa e socialità, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza e ai visitatori del territorio.

Musica live e buon cibo

Il festival, a ingresso gratuito, prenderà il via martedì 30 aprile, con apertura dalle 18 a mezzanotte. La serata inaugurale sarà animata dal concerto delle Lime Mentali, in programma dalle 21 alle 24 un appuntamento pensato per dare avvio alla manifestazione con energia e partecipazione, valorizzando la musica dal vivo e le realtà artistiche locali.

Nell’ambito della Fiera di San Majolo

La giornata del 1° maggio all’interno della fiera di San Majolo sarà interamente dedicata ai DJ set, trasformando il parco in un grande dance floor all’aperto. Dalle 10.00 alle 00.00 si alterneranno Vincenzo di Marzio, DJ Silviovi e DJ Aladyn, noto DJ di Radio Deejay, che proporrà la sua esclusiva selection TV. La sua performance rappresenta uno dei momenti più attesi del festival e darà un’impronta distintiva al DJ Set Day. Il 2 maggio offrirà un programma ricco e trasversale. Dalle 16 alle 19 saliranno sul palco le band emergenti del territorio, a cui il festival dedica uno spazio di visibilità e crescita. La giornata culminerà alle 22 con il concerto de I Nuovi Eroi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso il beat italiano degli anni ’60. Durante la stessa giornata, dalle 10 alle 19 il parco ospiterà anche market e laboratori di artigianato, realizzati in collaborazione con l’Associazione Gallina Blu.

Un’area pensata per famiglie, bambini e appassionati di creatività, che arricchirà ulteriormente l’esperienza del festival con attività partecipative e momenti di scoperta. Accanto alla musica e alle attività, il Gerusco Street Food Festival proporrà un’ampia selezione gastronomica grazie alla presenza di 8 food truck provenienti da tutto il mondo, pronti a raccontare culture e tradizioni attraverso il cibo di strada. Il servizio bar sarà gestito direttamente dall’Associazione Gerusco, garantendo qualità e accoglienza. Con questa edizione, l’Associazione Gerusco conferma la propria volontà di promuovere cultura, socialità e partecipazione attraverso un evento accessibile, inclusivo e capace di valorizzare il territorio. Per tre giorni, Robecco sul Naviglio diventerà un punto di riferimento per chi cerca buona musica, buon cibo e un’occasione per vivere la comunità in modo autentico e condiviso.