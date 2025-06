Gente chiusa fuori dal cimitero, qualcuno forza il cancello. Il sindaco: "L'hanno rotto, troviamo chi è stato"

Guasto al cancello, gente chiusa fuori dal cimitero. Ma qualcuno lo forza rompendolo. E' successo a Nerviano.

Guasto al cancello del cimitero ma qualcuno lo forza

Una mattinata decisamente movimentata quella che si è vissuta ieri, domenica 15 giugno 2025, all'esterno del cimitero di Nerviano. Arrivati per portare un saluto ai propri cari, in diversi sono rimasti chiusi fuori a causa di un guasto al cancello del camposanto. Che però è stato danneggiato da qualcuno dei presenti: "Nella mattinata di ieri si è verificato un malfunzionamento al cancello automatico del cimitero di Nerviano che ha impedito l’accesso a coloro che si erano recati in visita ai propri cari nelle prime ore del mattino - spiega il sindaco Daniela Colombo - Grazie alla segnalazione di una residente, la Polizia Locale è prontamente intervenuta attivando i canali necessari per consentire l’apertura manuale del cancello. L’accesso al cimitero è stato ripristinato intorno alle 10 dal personale del Comune. Purtroppo qualcuno, nel tentativo di forzare l’apertura del cancello, ha causato un danno irreversibile al motore. Questo gesto ha compromesso un potenziale intervento di semplice ripristino rendendo ora necessaria la sostituzione completa del motore".

L'appello del sindaco: "Aiutateci a trovare chi l'ha rotto"

"Desidero rivolgere un invito, a coloro fra i presenti che hanno informazioni utili sull'accaduto, a contattare la Polizia Locale al numero 02 500730 - annuncia il sindaco - Un malfunzionamento può purtroppo verificarsi.

Tuttavia ciò non può in alcun modo giustificare un’azione impulsiva e dannosa che ha compromesso irrimediabilmente un bene comune. Il cimitero è un luogo di memoria e raccoglimento prezioso per l’intera comunità e la sua cura, così come quella di tutte le risorse pubbliche, è una responsabilità condivisa".