Gatto sale sull’albero, salvato dai Vigili del Fuoco

Gatto sale sull’albero a Casorezzo, lo salvano i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Gatto sale sull’albero, poi salvato

Dopo l’incendio alla canna fumaria di un’abitazione, i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno sono intervenuti nuovamente a Casorezzo. Stavolta per mettere in salvo un gatto che si era arrampicato su un alto albero. E’ successo sempre ieri, sabato 9 gennaio 2020. Il micio era infatti salito su un grosso pino, nella zona del cimitero, e non riusciva più a scendere. Alcuni cittadini si sono accorti della scena e hanno chiesto aiuto. I pompieri volontari inverunesi sono arrivati sul posto, insieme a quelli del distaccamento di Legnano. In pochi istanti sono riusciti a raggiungere il gatto, riportandolo al suolo.

