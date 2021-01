Canna fumaria in fiamme, pompieri sul posto

Canna fumaria in fiamme a Casorezzo, arrivano i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Canna fumaria in fiamme

Dalla canna fumaria sono usciti prima fumo e poi fuoco. E’ quanto successo ieri pomeriggio a Casorezzo. I residenti di via Villapia hanno notato subito quello che stava accadendo e, allora, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno: i pompieri hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza. Nessuno in casa si è fatto male.

