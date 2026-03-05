Gatto legato ad un condizionatore all’interno del parco comunale

Un gatto nero è stato trovato legato con una corda all’unità esterna di un condizionatore all’interno del parco di Villa Grey a Turbigo.

Un gatto trovato legato all’impianto di condizionamento esterno. È solo l’ultimo episodio accaduto nel Parco della nostra Villa Gray. Perché, purtroppo, in più momenti nelle ultime settimane sono stati segnalati alcuni atti di vandalismo (sedie e tavoli spaccati o buttati in giro) o come in questo caso specifico di violenza verso gli animali.

“Occhio, perché vi stiamo monitorando – fa sapere il sindaco Fabrizio Allevi – L’attenzione è massima, con una serie di verifiche costanti e puntuali, per rintracciare il prima possibile gli autori di questi gravi gesti. Fin da subito ci siamo attivati con la ditta incaricata per implementare le telecamere del sistema di videosorveglianza e contemporaneamente con il nostro Comando di Polizia Locale abbiamo programmato servizi mirati di controllo durante il giorno e nelle ore serali e notturne. Continueremo quindi a vigilare con grande impegno, affinché chi si è reso responsabile di tutto ciò abbia la giusta punizione”.