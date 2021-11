Gattino incastrato nel motore di un'auto salvato dai pompieri

CUGGIONO

Il micetto si era infilato nel cofano alla ricerca di un po' di caldo, poi l'intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno

Gattino rimane incastrato nel moto di un'auto in sosta: a salvarlo sono stati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Gattino nel motore, lieto fine

Molto probabilmente si era infilato nel motore di quell'automobile parcheggiata per cercare un po' di caldo, così da sfuggire al freddo della notte. Ma poi non è più riuscito a uscirne. Stiamo parlando del gattino che la mattina di oggi, martedì 9 novembre 2021, è rimasto incastrato nel motore di una vettura che si trovava in sosta in via San Gregorio a Cuggiono.

Ad accorgersi, intorno alle 8, sono stati alcuni residenti che, sentendo i miagolii provenienti dal cofano, hanno iniziato a chiedere aiuto.

L'intervento

Sul posto sono prontamente arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno: i pompieri si sono subito messi al lavoro con la loro attrezzatura riuscendo a recuperare il micetto che è stato poi affidato alle cure di due ragazze.

LE FOTO: