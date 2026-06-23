“Gabriele Popovici deve rimanere in carcere”

Secondo il Pubblico Ministero Rosario Ferracane c’è il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, deciderà domani la Gip Maria Beatrice Parati

Secondo il Pubblico Ministero Rosario Ferracane, il 18 enne Gabriele Popovici che era alla guida dell’Audi A2 finita nel canale Villoresi all’alba di domenica, deve rimanere in carcere perché c’è il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio

Sarà la gip Maria Beatrice Parati nella giornata di domani a decidere se accogliere la richiesta del Pubblico Ministero

Sarà la gip Maria Beatrice Parati, probabilmente nella giornata di domani, mercoledì, a decidere se accogliere la richiesta del Pubblico Ministero. Il 18enne si trova da domenica sera, quando è stato dimesso dall’ospedale di Niguarda nel carcere di San Vittore accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre amici Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi

Il ragazzo che era alla guida sarà interrogato nella giornata di domani

Gabriele, neopatentato che, sebbene per legge non dovesse assolutamente bere, è risultato positivo all’alcoltest sarà interrogato domani mattina. Nella giornata di oggi la Procura di Milano avrebbe dovuto anche conferire l’incarico ai medici di medicina legale per l’autopsia sulle tre vittime ma al momento questo non è stato fatto.

Venerdì sera una fiaccolata per ricordare i ragazzi scomparsi

Intanto gli amici dei tre ragazzi scomparsi e la comunità di Paderno Dugnano ha organizzato per venerdì sera una fiaccolata per le vie del paese. La partenza è prevista per le 21 da via Mascagni per poi concludersi al parco Toti