Abbiategrasso

I malviventi sono scappati con uno scarso bottino, merito dei sistemi di sicurezza e dell'arrivo dei carabinieri

Furto in armeria: sfondata la vetrina con un trattore. L'assalto è avvenuto nella notte tra venerdì e oggi, sabato 27 novembre. Ad esser preso di mira dai malviventi è stato il negozio Power Gun di via Mentana 10, ad Abbiategrasso.

Furto in armeria: sfondata la vetrina con un trattore

Gli autori del colpo non hanno certo usato la destrezza, ma la forza, quella di un trattore parrebbe dalle prime verifiche, con il quale hanno sfondato la grande vetrina del negozio ed iniziato a far razzia all'interno. Pochi minuti per arraffare il più possibile.

L'arrivo delle Forze dell'ordine

Non molto il materiale rubato, qualche carabina e poco altro, hanno affermato i proprietari. Questo grazie al sistema di allarme che è scattato subito e l'arrivo pressoché immediato dei carabinieri. I malviventi si sono dileguati in pochi minuti, le Forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto e si metteranno presto sulle loro tracce.