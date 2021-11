Nel Milanese

Il ladro è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Tenta di fare un furto in casa, viene scoperto e si lancia dal quarto piano. E' successo oggi, sabato 6 novembre 2021, in via Cilea a Pioltello.

Tenta un furto in casa, viene scoperto e si lancia dal quarto piano

Un gesto di coraggio incredibile, che lo ha portato a finire in ospedale in codice rosso. Il fatto è avvenuto oggi, sabato 6 novembre 2021 in un appartamento privato a Pioltello in via Cilea, quando un ladro per non farsi prendere ha preferito gettarsi dall'appartamento che stava svaligiando.

La dinamica

Il fatto è avvenuto verso le 5.30. Il ladro in quel momento si trovava al quarto piano di una palazzina. E' stato però scoperto e sembrebbe rimasto coinvolto in una colluttazione. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai militari della Compagnia di Poltello, il ladro, pur di sfuggire alla cattura avrebbe deciso di gettarsi nel vuoto dal quarto piano.

I soccorsi e il ricovero in ospedale

L'uomo è stato quindi soccorso prontamente e portato in ospedale in codice rosso.