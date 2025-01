Furto in appartamento: individuato dalla Polizia Locale

Individuato e fermato dalla Polizia locale di Cornaredo l’autore di un furto in appartamento a San Pietro all’Olmo.

Furto in appartamento

L’arresto da parte del personale della Polizia Locale guidata dal comandante Domenico Giardino è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 2 gennaio.

L’uomo, un cittadino classe 1977 di origini pugliesi con residenza a Milano, è accusato di aver compiuto un furto in appartamento lo scorso novembre a San Pietro all’Olmo.

Pluri pregiudicato per atti contro il patrimonio, è stato identificato a seguito del lavoro di indagine svolto da parte degli agenti del comando di via Favaglie Grandazzi dopo la querela presentata dalle vittime del furto.

Polizia Locale

Attraverso la videosorveglianza e le attività di indagine la Polizia Locale lo ha individuato, ancora sul territorio di Cornaredo, e nella giornata di ieri, sottoposto alla misura detentiva in una casa circondariale.

«Ad inizio mandato avevo promesso che avremmo iniziato il nuovo cammino della Polizia Locale di Cornaredo con le attività di Polizia Giudiziaria. Il Comando ha risposto e continua a rispondere positivamente alle necessità del territorio. Daremo seguito alle istanze dei cittadini in termini di repressione dei reati contro il patrimonio e, in genere, contro qualsiasi reato compiuto nella cittadina. A breve, con il costituito Nucleo Investigativo di Polizia Giudiziaria, amplieremo le indagini contro i reati di abbandono di rifiuti e abusivismo edilizio. Ringrazio, come sempre, i miei collaboratori» ha commentato il comandante Giardino.

Soddisfatto anche l’assessore alla sicurezza Dario Ceniti, secondo cui questo intervento rappresenta «un bel regalo di inizio anno per i nostri concittadini. Cornaredo sta diventando sempre più sicura. Alle promesse seguono i fatti».