E' quanto avvenuto nella giornata di ieri, il bottino era stato abbandonato in località Tre Salti

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Furto in abitazione a Turbigo: la Polizia Locale recupera la refurtiva.

Furto in abitazione: la Polizia Locale recupera la refurtiva

Un furto in abitazione avvenuto a Turbigo e la Polizia locale che, poco dopo, ritrova la refurtiva. E’ quanto accaduto nella giornata di ieri, giovedì 5 novembre 2026. I ladri erano entrati in una casa del paese domenica 1 novembre 2026, il loro bottino era stato ritrovato in località Tre Salti. La refurtiva è stata portata in comando e ora gli agenti provvederanno a contattare i proprietari per restituire loro tutto il materiale.

Le parole del sindaco

“Prosegue l’attività di controllo e monitoraggio in tutto il territorio per prevenire appunto eventuali episodi di furto o situazioni di criticità e pericolo per la cittadinanza” afferma il sindaco Fabrizio Allevi.