Furto e danni nelle sedi di Pro Loco e banda

Furto e vandalismo ai danni di due associazioni di Corbetta. Nei giorni scorsi la Pro Loco e la banda hanno trovato una brutta sorpresa ad attenderli nelle rispettive sedi.

Furto alla Pro Loco

Qualcuno con l’intento di rubare ha sfondato il vetro del bar del parco di Villa Ferrario, spazio gestito dalla Pro Loco, scardinato la cassaforte e portato via i soldi che in essa erano contenuti. Il fattaccio è stato scoperto la mattina dopo al momento della riapertura del circolo. Attualmente sono in corso le indagini per cercare di individuare i responsabili.

Danni alla banda

Nella stessa sera qualcuno ha compiuto atti vandalici nel tendone della Villa Pagani, sede del Corpo musicale Donizetti. In particolare sono state rotte delle sedie e buttati in giro gli estintori, uno dei quali è stato anche svuotato in mezzo alla pista della tensostruttura.

Indagini in corso

Tanto il furto nella sede della Pro Loco quanto gli atti vandalici ai danni degli spazi e delle attrezzature in gestione alla banda, hanno suscitato indignazione tra la comunità corbettese, tanto più che sono avvenuti ai danni di due associazioni che da sempre si impegnano in favore della collettività. L’auspicio è ora quello che vengano trovati i malviventi e che fatti del genere non si ripetano più.