Diversi gli interventi nei giorni scorsi dei Carabinieri della compagnia di Legnano.

Furto di un Rolex e risse: gli interventi dei Carabinieri

Il pomeriggio del 6 agosto ad Arluno i militari della locale stazione arrestava un italiano classe ’99, cuoco, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a seguito di denuncia per maltrattamenti alla compagna.

Il 7 agosto a Legnano, la sezione Radiomobile, è intervenuta per una rissa che ha visto coinvolti 3 uomini sudamericani, in via Rossini, di notte, uno dei quali ha avuto una prognosi di 20 giorni. Uno dei tre ha estratto un coltello durante il litigio.

Il tentato furto di un Rolex

Il 7 agosto a Busto Garolfo arresto in flagranza di una donna classe ’97 incinta (con altri figli) mentre depredava un appartamento. La donna è stata identificata come italiana di origine Sinti. Entrata in casa, la proprietaria, una pensionata 61enne, l’ha sorpresa all’interno e le ha asportato il Rolex e l’ha fatta cadere. E’ scappata e ha superato un muro di cinta ma un passante sentendo le urla l’ha fermata. La merce è stata recuperata e restituita. La ladra è stata condannata agli arresti domiciliari.