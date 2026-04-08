Furto all’ufficio postale: ladri in fuga con 50mila euro

Furto all’ufficio postale di Parabiago: circa 50mila euro il bottino dei ladri.

Furto all’ufficio postale

Furto all’ufficio postale di Parabiago. I ladri hanno agito nel weekend di Pasqua e Pasquetta, del tutto indisturbati. Sono arrivati all’esterno della posta di via Marconi: qui hanno forzato la vetrata blindata, poi hanno messo fuori uso l’intero impianto di videosorveglianza della struttura e si sono diretti verso la cassaforte che hanno aperto con un flessibile: da essa si sono portati via un bottino di circa 50mila euro. Poi i malviventi sono fuggiti. Ad accorgersi che era successo qualcosa è stato un passante, la mattina di Pasquetta, notando la porta sfondata.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno procedendo a ritmo serrato anche con l’analisi delle immagini delle telecamere dell’intera zona.