Furto alla piscina comunale di Abbiategrasso

Nella notte tra domenica e lunedì ignoti si sono introdotti nella piscina comunale di Abbiategrasso, inaugurata lo scorso anno.

Sfruttando le tenebre della notte, con tutta probabilità cercavano soldi nelle casse, i malviventi che si sono introdotti nella struttura. Secondo quanto appreso hanno provocato azioni vandaliche, provocando solo dei disagi agli operatori/addetti che hanno dovuto ripulire quello che hanno lasciato sui pavimenti il lunedì mattina prima della riapertura. Fortunatamente gli spazi che ospitano le vasche non sono stati toccati.

“Si sono a conoscenza dell’accaduto – ha detto il sindaco Cesare Nai - proprio lunedì mattina era nella struttura per bere un caffè al bar e sono stati informato dell’indesiderata visita notturna. So che la struttura dopo essere stata rimessa in sicurezza e pulita ha ripreso le sue attività, senza chiusure forzate”.