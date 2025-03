Furto al centro sportivo di Castano Primo: rubato il fondo cassa e tanti disagi per la società Castanese.

Furto al centro sportivo di Castano: rubato il fondo cassa

E' finito ancora nel mirino dei malviventi - si tratta del terzo episodio in due anni - il bar gestito dalla Gs Castanese dell'impianto Annibale Sacchi. I ladri sono entrati in azione la notte tra mercoledì e giovedì facendo man bassa di ciò che hanno rinvenuto nella cassa, sottraendo un importo pari a 100 euro. Un piccolo bottino che ha però portato con sé un grande disagio in termini, soprattutto, di danni subiti. Così la società sportiva Sg. Castanese ha condannato il furto subito, che è peraltro avvenuto a un anno di distanza dall'ultimo.

"Un anno dopo e ci risiamo. Ancora un furto con scasso all'interno del centro sportivo… un gesto a dir poco ignobile. Come ignobili sono gli autori del reato prontamente denunciato alle Forze dell'Ordine. E non solo, stavolta si tratta anche di un vero e proprio atto vandalico che costerà caro e salato alla nostra associazione. Degli inetti sono entrati in azione durante la notte e, dopo avere sfondato i vetri del bar utilizzando i tombini della biologica, si sono allontanati con "l'incasso", se così lo vogliamo chiamare, frutto di sacrifici e volontariato. C’è solo da vergognarsi". La G.S. Castanese - Società di Calcio Dilettantistico esprime dunque "un senso di disagio per l'affronto subito dall'Annibale Sacchi, la nostra casa, e sceglie di denunciare l'accaduto a tutela di tutti, di sé stessa in primis".