Settegiorni e il gruppo editoriale Netweek anche quest’anno celebrano l’importante ricorrenza che cade il 19 marzo. L'occasione per coccolare i nostri papà, dire loro un "grazie" o riprodurre in un'immagine le emozioni di un legame indissolubile. Quindi invitiamo i figli, piccoli (con la complicità delle mamme...) ma anche grandi perché amore e affetto non si dissolvono con l'età..., una foto del papà (insieme o da solo è una scelta del tutto personale), insieme a un messaggio di affetto: le pubblicheremo tutte in uno speciale dedicato all’iniziativa. Partecipazione gratuita

Una sorpresa emozionante per fare gli auguri ai papà

L'iniziativa non ha alcun costo per i lettori. Potete caricare l'immagine e la dedica direttamente sul sito www.tantiauguripapa.it oppure inviarla via WhatsApp al numero 3501489715 per l'edizione di Legnano Alto milanese e Magenta Abbiategrasso e per Rho e Bollate, indicando sempre nome e cognome e comune di residenza. C’è tempo sino all'11 marzo per inviare l'immagine. E noi le pubblicheremo nello speciale «Tanti auguri papà» di Settegiorni che sarà in edicola da venerdì 14 marzo.

La paternità ha un ruolo importantissimo nella crescita dei figli, perché li aiutano a diventare grandi, fornendo quegli strumenti fondamentali che faranno di un bambino un adulto. Quanti mostrano e hanno mostrato ai bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare questi mesi difficili cambiando abitudini, alzando gli sguardi e tenendo viva la fiducia.

Pertanto, come facciamo ormai da alcuni anni con grande partecipazione da parte dei nostri lettori, vogliamo offrire a tutti l’opportunità di fare e ricevere un piccolo e semplice regalo, ma carico di emozione e amore. Speriamo, perciò, che anche questa volta i papà, trovando gli auguri sul giornale, possano sentirsi orgogliosi di quello che sono per i propri figli.