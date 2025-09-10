Furto al bar dell’oratorio: ladri in fuga con soldi e cibo

Furto al bar dell’oratorio di Arluno, indagano i Carabinieri.

Furto al bar dell’oratorio

Ladri in azione nel bar dell’oratorio di Arluno. Il fatto, accaduto una delle notti fa, è stato scoperto al mattino quando chi è arrivato ad aprire la struttura si è accorto dell’incursione dei malviventi. I balordi sono riusciti a entrare nel bar dopo aver danneggiato due porte di ingresso: una volta dentro si sono portati via 300 euro dalla cassa e diversi generi alimentari.

Le indagini

Sull’accaduto è stata sporta denuncia ai Carabinieri che stanno indagando per risalire all’identità dei responsabili del furto.