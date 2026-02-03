Furti su auto: arrestato un 32enne

Da settimane i cittadini segnalavano atti vandalici e furti ai danni delle loro auto parcheggiate in strada. Una situazione che preoccupava le Amministrazioni e aveva allarmato le forze dell’ordine.
Oggi, martedì 3 febbraio 2026, finalmente una notizia rinfrancante. Nella notte del 2 febbraio, ad Albairate , i militari della Sezione Radiomobile di Abbiategrasso sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta al NUE 112 relativa a un soggetto, un 32enne italiano, intento a infrangere i vetri di autovetture in sosta.
Agiva in diversi Comuni
L’intervento si inserisce in un contesto che, da diverse settimane, aveva visto numerosi cittadini di Abbiategrasso, Albairate e Cassinetta di Lugagnano denunciare e segnalare il ritrovamento delle proprie auto parcheggiate in strada con i finestrini rotti, con conseguenti ammanchi di oggetti dall’abitacolo.
Giunti sul posto, i militari hanno individuato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga a piedi. Raggiunto e fermato, l’uomo ha opposto violenta resistenza nei confronti degli operanti. Al termine delle attività, il soggetto è stato arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.
Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro e di refurtiva contenuta in uno zaino, ritenuta riconducibile a pregresse analoghe azioni. Il materiale è stato sequestrato e sarà custodito in attesa di restituzione agli aventi diritto, previa identificazione.
L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo, previsto nella mattinata odierna.
I ringraziamenti dell’Amministrazione
“L’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso esprime il proprio compiacimento e un profondo ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia locale per l’operazione condotta la scorsa notte nel territorio di Albairate. L’intervento ha permesso di individuare e trarre in arresto il presunto responsabile della serie di atti vandalici che, nelle ultime settimane, hanno colpito duramente la nostra comunità – si legge in una nota del Comune – Il successo di questa operazione è il risultato di una sinergia costante tra l’Amministrazione e le Forze dell’Ordine, una collaborazione che ha permesso di stringere il cerchio attorno al responsabile, dando una risposta concreta alle giuste preoccupazioni dei residenti. Un ringraziamento particolare va a quei cittadini che, attraverso segnalazioni puntuali e denunce formali, hanno aggiunto un tassello fondamentale per il completamento delle indagini”