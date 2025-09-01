Furti in strada: le forze dell’ordine mettono in guardia i cittadini

Colpiscono per lo più nelle zone centrali, nei pressi dei supermercati o delle attività commerciali. Il modus operandi è sempre lo stesso: dopo aver individuato la vittima, si avvicinano e con estrema abilità le rubano catenine, braccialetti, orecchini e altri preziosi. Diversi episodi purtroppo sono stati segnalati nelle ultime settimane in tutto il territorio del Castanese.
L’invito delle istituzioni
L’appello da parte della Polizia Locale del Comando unico di Vanzaghello e Turbigo, dell’Arma dei Carabinieri della Caserma di Castano Primo e della Giunta comunale di Vanzaghello, allora, è a «prestare particolare attenzione quando si è avvicinati da persone sconosciute e, allo stesso tempo, a segnalare e denunciare subito simili situazioni, anche qualora i furti fossero di scarsa entità in quanto solo la denuncia permette al personale operante di verificare se il reato sia stato ripreso dal sistema di videosorveglianza comunale e quindi di attivare tutte le procedure per identificarne gli autori».
L’importanza delle segnalazioni
I contatti utili per le segnalazioni sono: 112 Numero unico delle emergenze; 320.4229874 Numero delle emergenze del Comando di Polizia Locale di Vanzaghello.
«Spesso si tende a pensare che la denuncia o segnalazione possa comportare solo una perdita di tempo o che essa sia inutile, in realtà invece se presentata in tempi brevi consente di visionare le immagini delle telecamere comunali che, a norma di legge, vengono cancellate dopo poco tempo. Tale segnalazione rappresenta lo strumento più utile per cercare di bloccare, o quantomeno limitare, tale fenomeno, contribuendo al miglioramento della sicurezza del territorio», sottolineano le istituzioni.