Furti in appartamento, arresto dopo l'inseguimento

Da Cornaredo a Pero

Fermato ieri pomeriggio dopo un inseguimento di dodici chilometri un uomo con numerosi precedenti specifici

Nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto, gli uomini del Nucleo Investigativo della Polizia Locale di Cornaredo, guidati dal Comandante Domenico Giardino, hanno tratto in arresto un cittadino 45enne bosniaco, oberato di precedenti penali per furto aggravato, estorsione, porto di oggetti atti ad offendere, sostituzione di persona e uso di atto falso, accusato del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Furti a Cornaredo

Dopo diverse segnalazioni pervenute dai cittadini cornaredesi riferite a furti in appartamento perpetrati sul territorio, la Polizia Locale ha individuato, nella zona di San Pietro All'Olmo, un'auto, una Ford Cmax, attenzionata per i reati di furto e sospettata di essere in attività delittuosa. La volante di zona, dopo aver intimato l'alt al veicolo, ha ingaggiato un inseguimento, protratto per circa 12 chilometri, e terminato in autostrada nella zona Rho - Pero. Il soggetto, nonostante l'inseguimento realizzato per diversi chilometri, ha opposto ferma resistenza contro gli agenti intervenuti, ponendo in essere una seria e concreta colluttazione.

Polizia Locale

In supporto le Polizie Locali di Trezzano Sul Naviglio e Rozzano, Carabinieri e Polizia Stradale. Sul posto sono sopraggiunti, immediatamente, il Comandante Domenico Giardino e il Vice Comandante Raimondi. La persona arrestata e il veicolo sono stati sottoposti a perquisizione.

"Segnalazione dei cittadini"

«Desidero, preliminarmente, esprimere la mia più profonda gratitudine ai miei agenti, per l'impegno profuso mostrato nella repressione dei reati sul territorio. Continueremo a dar seguito alle istanze dei cittadini, vigilando in Cornaredo contro l'annoso fenomeno dei furti, affinché sia possibile assicurare alla giustizia chi, scientemente, ha deciso di percorrere la strada dell'illegalità» commenta il comandante Giardino.

«Un ringraziamento sincero alle Polizie Locali di Rozzano e Trezzano Sul Naviglio e ai colleghi dell'Arma e della Polizia di Stato».

«Abbiamo avuto varie segnalazioni dai cittadini preoccupati dei furti sul territorio - aggiunge l’assessore alla Polizia Locale Dario Ceniti - Intensificando i controlli e, nonostante il periodo feriale estivo, siamo riusciti a fermare soggetti dediti ai furti in appartamento. Chi delinque deve capire che Cornaredo non è terreno fertile».

«L'attività svolta dalla Polizia Locale è l'ulteriore dimostrazione che l'impegno preso dall'Amministrazione Comunale in campagna elettorale di aumentare la sicurezza in favore della cittadinanza ha preso forma grazie al lavoro del nuovo Comandante e dei suoi agenti» chiosa il sindaco Corrado D’Urbano.