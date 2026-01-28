Le indagini sono state avviate a seguito di un furto avvenuto tra il 2 e il 3 novembre 2024 presso un’azienda di logistica di Lainate

Avevano commesso furti presso grosse aziende fra Lainate, Origgio e Arcore, portando a casa più di 200mila euro di materiale. In manette due persone.

Furti e ricettazione per merce del valore di più di 200mila euro: due arresti

Nelle prime ore del mattino del 19 gennaio la Sezione Operativa della Compagnia di Rho ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano nei confronti di un cittadino rumeno di 50 anni e degli arresti domiciliari per una cittadina rumena di 47 anni, indiziati del reato di furto aggravato in concorso e ricettazione. Un altro indagato di 40 anni, tuttora irreperibile, è stato sottoposto all’obbligo di dimora.

Diversi altri soggetti, sia italiani che stranieri sono indagati in stato di libertà per la ricettazione della merce destinata alla rivendita.

Il maxi furto nel 2014 a Lainate

Le indagini sono state avviate a seguito di un furto avvenuto tra il 2 e il 3 novembre 2024 presso un’azienda di logistica di Lainate di merce di vario tipo, tra cui profumi e cosmetici, per un valore di circa 200.000 euro, utilizzando un furgone appena rubato presso la sede di una nota azienda di spedizione di Origgio. La refurtiva veniva poi stoccata in box privati a Milano e smistata tra complici per la rivendita.

Allo stesso gruppo è stato contestato il furto di 200 friggitrici ad aria, sottratte da un rimorchio in sosta presso il centro logistico di Landriano ed un tentativo di altro furto presso una importante azienda di produzione di giocattoli ed articoli per l’infanzia ad Arcore.