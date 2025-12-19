Furti e allacciamenti abusivi sulla rete elettrica pubblica

L'assessore Emiliana Brognoli: "A causa di comportamenti scorretti, i cittadini rhodensi risultano penalizzati e questo è inaccettabile"

Furti di cavi elettrici e allacciamenti abusivi alla rete elettrica pubblica. “Azioni inaccettabili”, come commenta l’assessore alla Pubblica illuminazione del Comune di Rho Emiliana Brognoli.

Furti di cavi elettrici hanno mandato in tilt l’illuminazione di via Grandi

Due le zone della città prese di mira dai ladri di corrente: Il tratto di viale De Gasperi compreso tra il palo numero 37 (circa 100 metri prima di via Vigorelli) e via Grandi nella frazione di Mazzo è rimasta al buio nella giornata di ieri, giovedì, in quanto sono stati trafugati i cavi dell’illuminazione pubblica.

Ripetuti allacci alla rete elettrica pubblica da parte di ignoti

Un altro problema riguarda via don Valentino Rigamonti, nel quartiere di San Martino nel tratto compreso dal ponte sul fiume Olona a via Olona e nel tratto terminale di via Olona verso via Rigamonti. I pali della luce sono stati scollegati dal sistema di illuminazione pubblica per motivi di sicurezza esterni agli impianti, essendosi verificati ripetuti allacci abusivi da parte di ignoti anche dopo diverse e molteplici rimozioni degli allacci stessi. La situazione era peggiorata negli ultimi giorni, a causa della presenza di cavi non protetti che attraversavano anche la sede stradale.

“In via Rigamonti scollegate temporaneamente le parti di impianto più vicine agli utilizzatori abusivi”

“A causa di comportamenti scorretti, i cittadini rhodensi risultano penalizzati e questo è inaccettabile. Si sta lavorando su più fronti per arginare simili eventi, con la collaborazione di Polizia Locale e forze dell’ordine – afferma l’assessore Brognoli – Per quanto riguarda la zona di via Rigamonti d’intesa con Ufficio Strade e Polizia Locale, considerati i possibili pericoli per la cittadinanza, si è valutato di scollegare temporaneamente le parti di impianto interessate più vicine agli utilizzatori abusivi. “