Furti al cimitero: depredate dieci tombe

Il cimitero comunale di Dairago è finito nel mirino dei ladri per ben due volte nel giro di pochi giorni.

Due incursioni notturne al cimitero

La settimana scorsa, nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, e questa settimana, nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11, una decina di tombe sono state depredate dei propri arredi da individui ignoti, che per entrare nel camposanto hanno forzato uno dei due cancelli di servizio utilizzati dagli addetti ai lavori.

Le forze dell’ordine si sono da subito messe all’opera per l’identificazione dei responsabili col supporto immediato della Polizia Locale, che sta raccogliendo le denunce e, dopo i primi sopralluoghi, ha avvisato dell’accaduto i proprietari che non ne erano ancora al corrente.

“Gesto inaccettabile che suscita indignazione”

L’Amministrazione comunale commenta:

“Si tratta di un gesto inaccettabile, purtroppo non isolato, che suscita profonda indignazione per la sacralità del luogo. Esprimiamo vicinanza alle famiglie colpite”.

I ladri hanno colpito anche a Busto Garolfo

Quanto successo a Dairago, dove peraltro a fine gennaio alcuni residenti hanno segnalato il passaggio in alcune vie di due giovani “agenti immobiliari” alquanto sospetti, è avvenuto anche in altri paesi della zona (a Busto Garolfo, per esempio, i furti sono stati commessi in entrambi i cimiteri del territorio comunale).