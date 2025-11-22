Furgone in fiamme, il conducente riesce a salvarsi

Furgone in fiamme a Villa Cortese, si salva il conducente. E’ accaduto verso il confine con Busto Garolfo.

Furgone in fiamme

Un furgone in fiamme a Villa Cortese. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 novembre 2025. Il mezzo stava viaggiando lungo la via Righi, nella zona della rotatoria verso Busto Garolfo. All’improvviso, per cause ancora da accertare, sono iniziate a fuoriuscire fumo e fiamme, col conducente che è riuscito a mettersi subito in salvo.

L’intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano e anche quelli volontari di Inveruno che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo.