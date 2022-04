Furgone in fiamme nella notte

CUGGIONO

E' successo nella zona del mercato cittadino. Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Furgone in fiamme in centro a Cuggiono. Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Furgone in fiamme

Fumo e fiamme da un'auto. E' quanto accaduto questa notte a Cuggiono. Quella che sembrava una notte tranquilla è diventata presto molto movimentata. E' qui che in una via laterale alla zona in cui viene fatto il mercato settimanale, un furgone è stato avvolto dal fuoco. Alcuni residenti non hanno perso tempo e hanno subito chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Inveruno con due loro mezzi. Le fiamme hanno distrutto il veicolo e coinvolto anche un'auto che si trovava parcheggiata vicino. Non vi è stato nessun ferito e sono da accertare le cause dell'incendio.

LE FOTO: