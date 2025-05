Furgoncino in fiamme sull'A8, arrivano i pompieri

Furgoncino in fiamme sull'autostrada A8 tra Cerro Maggiore e Legnano.

Furgoncino in fiamme sull'A8

Furgoncino in fiamme lungo l'autostrada A8. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 maggio 2025, sul tratto compreso tra Legnano e Cerro Maggiore. Il fumo e le fiamme sono uscite dal cofano, il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo riuscendo a non riportare nessuna ferita nè intossicazione.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che hanno spento le fiamme e messo il mezzo e l'area in sicurezza.