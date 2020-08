Funerali di Pietro Calogero: ecco quando sarà l’ultimo saluto al 20enne morto sul Sempione

Funerali di Pietro Calogero: decisa la data per l’ultimo saluto del 20enne che è morto in sella alla sua moto domenica 2 agosto 2020 sul Sempione nello schianto contro un’auto. Ancora grave in ospedale la ragazza che era con lui.

Funerali di Pietro Calogero, saranno lunedì

Si svolgeranno lunedì 10 agosto 2020 i funerali di Pietro Calogero, il 20enne morto nell’incidente sul Sempione domenica 2 agosto 2020 mentre si trovava in sella alla sua moto con un’amica dopo un violentissimo impatto contro una Fiat500 guidata da una 31enne.

Il giovane, 20 anni, residente a Nerviano e che aveva studiato al Liceo Galilei di Legnano, riceverà l’ultimo saluto alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Maria Madre della Chiesa. In sella con lui vi era anche una coetanea, di Legnano, ancora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale san Gerardo di Monza. Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Legnano per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto sulla statale.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE