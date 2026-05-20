Fugge dalla Polizia Locale e si schianta contro una casa: auto in fiamme

Gli agenti hanno fermato l'uomo, un 50enne residente ad Arluno, che è stato denunciato per fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.

Fugge all’alt della Polizia Locale a Legnano e viene inseguito fino ad Arluno, dove si schianta contro una casa e viene bloccato dagli agenti. Intanto il mezzo prende fuoco.

Fugge allo stop della Polizia Locale e viene inseguito fino ad Arluno

Protagonista della vicenda un 50enne residente ad Arluno, già noto alle forze dell’ordine, che nella mattinata di oggi, mercoledì 20 maggio, ha ignorato l’alt intimato da una pattuglia motomontata della Polizia Locale di Legnano nella zona della SP12, dando il via a un lungo inseguimento attraverso l’Altomilanese. L’uomo, alla guida di una Volkswagen Polo, ha proseguito la fuga attraversando i comuni di Busto Garolfo e Casorezzo fino ad arrivare ad Arluno.

L’auto è andata a schiantarsi contro un muro di cinta e ha preso fuoco

La sua corsa si è conclusa in via Martiri della Libertà, dove il conducente ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro il muro di cinta di un’abitazione privata. Dopo l’impatto il veicolo ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

L’uomo ha tentato di scappare ma è stato bloccato dagli agenti

Nel frattempo gli agenti della Polizia locale di Legnano, che hanno condotto l’inseguimento con l’accortezza di non creare pericoli per gli utenti della strada, sono piombati sull’automobilista che, sceso dal veicolo, dopo aver tentato la fuga a piedi, ha opposto resistenza a loro e ai Carabinieri intervenuti in ausilio. L’uomo è stato quindi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano per accertamenti sanitari. Dopo le verifiche mediche è stato dimesso nel pomeriggio. Il 50enne è stato denunciato per fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.