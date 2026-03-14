Fugge all’alt e sperona un poliziotto

Nel quartiere milanese di Affori, intorno alle 11.30 di oggi, sabato 14 marzo, un passante ha segnalato un uomo in possesso di un’arma.

Fugge all’alt in moto e sperona un poliziotto

Tutto è iniziato quando una volante della Polizia ha intercettato una Peugeot bianca sospetta. Invece di accostare all’alt, il conducente ha accelerato bruscamente, puntando l’auto contro un agente che si stava avvicinando a piedi. Per arrestare la corsa, i poliziotti hanno esploso i primi colpi d’arma da fuoco. Ne è nato un folle inseguimento a cui si sono unite le moto “Nibbio”; nel tentativo di seminarle, il fuggitivo ha urtato lateralmente un motociclista, facendolo cadere, fortunatamente senza gravi ferite. La fuga è proseguita verso Baranzate di Bollate, nonostante ulteriori spari mirati alle gomme. La Peugeot è infine riuscita a dileguarsi nell’hinterland milanese ed è tuttora ricercata.