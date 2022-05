Fuga di gas, serata di paura: due famiglie evacuate

CERRO MAGGIORE

E' successo ieri sera in via Fermi, dopo che a causa del gas era stato chiuso il sottopasso di via Marelli. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco e anche il sindaco Nuccia Berra

Fuga di gas in via Fermi a Cerro Maggiore.

Fuga di gas, momenti di paura

Due famiglie evacuate e costrette a passare la notte ospiti di parenti e familiari. E' il bilancio della fuga di gas avvertita ieri sera, martedì 10 maggio 2022, in via Fermi a Cerro Maggiore. Dal mattino l'odore di gas si era avvertito vicino al sottopasso di via Marelli, la lunga strada che collega a Rescaldina: i lavori per il ripristino sono in corso e il sottopasso era stato chiuso.

Ma, intorno alle 20.30, l'odore di metano (proveniente da uno scavo fatto nella vicina autostrada A8) si è sentito anche in tutta la via Fermi, poco distante dal sottopasso. Così è partita la richiesta di aiuto.

L'intervento

Sul posto sono subito arrivati diversi mezzi dei Vigili del fuoco, compreso il Nbcr (che si usa in caso di rilevazioni di sostanze disperse in aria). Sul posto anche il sindaco Nuccia Berra e l'assessore alla Sicurezza Alessandro Provini. I residenti sono stati fatti uscire dalle loro case. Berra, intorno alle 23, ha deciso in via precauzionale di evacuare due famiglie che hanno trascorso questa notte da amici e parenti.

