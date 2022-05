Fuga di gas, chiuso il sottopasso

CERRO MAGGIORE

Lavori in corso sotto il ponte di via Marelli, la lunga via che conduce a Rescaldina; viabilità deviata

Fuga di gas, chiuso per lavori il sottopasso di via Marelli a Cerro Maggiore che porta a Rescaldina.

Fuga di gas sotto il sottopasso

I lavori sono in corso. Stiamo parlando di quelli in corrispondenza del sottopasso di via Marelli, la lunga strada che da Cerro Maggiore conduce a Rescaldina. Nella mattinata di oggi, martedì 10 maggio 2022, si è infatti registrata una perdita di gas proprio in quella zona ed è in corso l'intervento per la risoluzione del problema.

L'annuncio del sindaco