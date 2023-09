Frontale tra monopattino e auto

All’ora di pranzo di oggi, martedì 19 settembre 2023, paura ad Abbiategrasso in via Carlo Maria Maggi, quando una ragazza di vent’anni a bordo del suo monopattino si è scontrata frontalmente con un’auto.

Trasportata al San Carlo di Milano

Erano le 12.15 circa, quando l’agenzia regionale per le emergenze urgenze, ha inviato sul posto in codice rosso un ambulanze e l’auto medica. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale di Abbiategrasso per effettuare i rilievi e far luce sulle dinamiche del sinistro. Ad avere la peggio dopo il frontale la giovane ragazza, che ha riportato un trauma cranico, trauma all’arto superiore e inferiore.

Medicata e stabilizzata sul posto dai sanitari, la 20enne è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano.