Frontale sulla ss 494: arriva l’elisoccorso

Un brutto incidente questa notte sulla statale 494 ad Abbiategrasso. Frontale tra due auto, due persone finiscono in ospedale.

Violento impatto

Era da qualche minuto passata la 1 di questa notte, venerdì 3 luglio 2026, quando, per cause da verificare, due auto si sono scontrate frontalmente sulla 494, strada già teatro di molti incidenti. Un violento impatto. Sul posto la sala operativa dei soccorsi ha inviato tre ambulanze, un’auto medica, e l’elisoccorso, oltre ai Carabinieri e ai vigili del fuoco di Abbiategrasso che hanno supportato le operazioni di soccorso.

Quattro le persone coinvolte nell’incidente. La donna che era alla guida di uno dei mezzi, classe 1969, è stata stabilizzata sul posto e trasportato in elicottero in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese. Sull’altra auto viaggiavano tre giovani di 18 e 19 anni. Uno di loro è stato stabilizzato sul posto e trasportato al San Carlo di Milano in codice Giallo , gli altri due sono rimasti illesi.

Saranno i rilievi effettuati dagli uomini dell’arma a chiarire le dinamiche dello scontro.