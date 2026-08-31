Frontale sulla Sp526 a Ozzero: grave un uomo

Grave incidente stradale a Ozzero sulla SP 526 per Morimondo. Uno scontro frontale con due feriti portati in ospedale.

Incastrato tra le lamiere

Intorno alla mezzanotte di domenica 30 agosto 2026, si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada provinciale 526 che porta a Morimondo.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto, con ogni probabilità uno scontro frontale. Una strada tristemente famosa per diversi gravi incidenti, che corre lungo la campagna abbiatense.

Sul posto sono state inviate due ambulanze e due auto mediche di supporto alle operazioni di soccorso. Sul luogo dell’incidente anche due mezzi APS dei vigili del Fuoco Abbiategrasso e Vigevano, supportate dall’ Unimog per l’estrazione dei feriti e la messa in sicurezza dei veicoli.

Per effettuare i rilievi del sinistro e gestire la viabilità erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, impegnati nei rilievi dinamici e nella gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

Un impatto violentissimo ha ridotto le due auto coinvolte in ammassi di lamiere contorte. Uno degli autisti è rimasto incastrato nella vettura che dopo lo scontro si è anche ribaltata, sono dovuti intervenire i pompieri per estrarlo e consegnarlo alle cure dei sanitari. L’uomo dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato in gravi condizioni in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo di Milano. L’altro automobilista ferito è stato trasferito all’ospedale Humanitas di Rozzano per accertamenti e cure mediche in codice giallo.

Strada chiusa al traffico

La circolazione lungo il tratto interessato della provinciale ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la successiva bonifica della sede stradale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore. È stata riaperta questa mattina, lunedì 31 agosto 2026, all’alba.