Frontale sulla sp 114: un uomo in condizioni disperate

Grave incidente

Altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate in Humanitas e Legnano

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 agosto 2025, alle porte del Comune di Albairate, zona sud ovest del capoluogo lombardo.

Una strada a quell’ora molto frequentata, che collega il capoluogo lombardo con la periferia fino ad arrivare ad Abbiategrasso. Sul luogo dell'incidente la centrale operativa di Areu qualche minuto dopo le 18 ha inviato tre ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso in codice rosso.

Un uomo elitrasportato al Niguarda

Quattro i feriti dei quali uno, un giovane di 26 anni di origini rumene, è stato trasportato in fin di vita in elisoccorso al Niguarda di Milano.

Non destano particolari preoccupazioni le condizioni degli altri tre automobilisti rimasti feriti e trasportati in codice giallo negli ospedali Humanitas di Rozzano e di Legnano. Secondo una prima ricostruzione due vetture, una delle quali guidata dal giovane in fin di vita, si sono scontrate frontalmente e a causa del violento impatto sono state coinvolte altre due vetture di cui una finita fuori strada con a bordo una coppia di coniugi. Sul posto i vigili del fuoco di Abbiategrasso che dopo aver estratto i feriti dalle lamiere divelte delle vetture hanno provveduto a bonificare prima e a mettere in sicurezza poi l'area.

Sulle cause dell'incidente indaga la polizia locale di Abbiategrasso.