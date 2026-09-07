Fototrappole contro l’abbandono di rifiuti, 5 denunciati

L’Amministrazione comunale di Cornaredo ha iniziato una decisa azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio attraverso l’installazione delle fototrappole.

Individuati e multati 7 cittadini con sanzioni che vanno da 500 a 4.500 euro. Per cinque di loro è scattata anche la denuncia.

Fototrappole

“Quella contro l’abbandono dei rifiuti è prima di tutto una battaglia per l’ambiente e per il decoro del nostro territorio – dichiara il sindaco Corrado D’Urbano –. Non possiamo accettare che l’inciviltà di pochi ricada sulla qualità della vita di tutti. Le fototrappole ci permettono di individuare chi sceglie deliberatamente di non rispettare le regole e di intervenire con le sanzioni previste”.

Prevenire e responsabilizzare

L’obiettivo non è soltanto sanzionare, ma prevenire e responsabilizzare. “Il territorio comunale è un bene di tutti e mantenerlo pulito richiede il contributo di ognuno di noi – aggiunge il sindaco -. L’Amministrazione comunale continuerà pertanto a utilizzare le fototrappole nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, affiancando l’attività di controllo alle azioni di sensibilizzazione e alle iniziative rivolte alla corretta gestione dei rifiuti. Cornaredo – conclude D’Urbano – vuole essere un paese sempre più attento all’ambiente e al proprio decoro. Il messaggio è semplice: i rifiuti vanno conferiti correttamente e le regole vanno rispettate. Chi invece sceglie di abbandonarli sappia che il Comune è in campo per individuare questi comportamenti e sanzionarli”.