Fotografano citofoni e ingressi: «Non sono incaricati Amga»

Due persone si sarebbero presentate in alcune abitazioni di Legnarello dicendo di effettuare controlli per conto dell’azienda e del Comune: la società invita a diffidare e a segnalare i casi alle forze dell’ordine.

Fotografano l’ingresso delle abitazioni, il citofono e la cassetta delle lettere e, quando vengono interpellati dai residenti, si presentano come incaricati di Amga Legnano e del Comune.

Sedicenti incaricati Amga a Legnarello

È quanto alcuni cittadini hanno segnalato oggi, lunedì 28 settembre, nel rione Legnarello, in particolare nelle vie Ronchi, Padre Secchi e nelle strade limitrofe. Amga prende però «categoricamente le distanze» da queste persone e chiarisce di non averle incaricate per alcun tipo di controllo.

«Non siamo noi»

Secondo le segnalazioni raccolte, a muoversi sarebbero state due persone, un uomo e una donna sulla cinquantina, che si sono avvicinate ad alcune abitazioni per fotografarne gli ingressi, i citofoni e le cassette delle lettere. Interpellati dai residenti, i due avrebbero dichiarato di essere incaricati di Amga e di effettuare controlli per conto dell’azienda e del Comune di Legnano. Le motivazioni fornite, però, sarebbero state diverse a seconda dei casi: a qualcuno sarebbe stato riferito che si trattava di controlli sulle caldaie, ad altri di verifiche legate alla tassa rifiuti e ad altri ancora di controlli sui passi carrai. Una circostanza rispetto alla quale Amga interviene per chiarire la propria posizione e invitare i cittadini alla massima prudenza.

La precisazione di Amga

«Amga Legnano spa prende categoricamente le distanze da questi soggetti», fa sapere l’azienda, ribadendo quanto già comunicato in occasione di episodi analoghi. La società precisa:

«Per qualsiasi tipo di comunicazione utilizziamo lettere, email o la posta elettronica certificata».

Non vengono quindi effettuate, con le modalità segnalate dai cittadini, attività di questo tipo presentandosi alle porte delle abitazioni come incaricati dell’azienda.

La segnalazione alle forze dell’ordine

Alla luce delle segnalazioni, Amga invita i cittadini a «diffidare di questi soggetti» e a prestare attenzione a eventuali persone che si presentino nelle abitazioni dichiarando di operare per conto dell’azienda o del Comune. L’invito è inoltre a segnalare gli episodi anche alle forze dell’ordine, soprattutto qualora si verifichino nuovi casi o vengano richieste informazioni personali o l’accesso alle abitazioni.